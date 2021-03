Handelsidee

Gemäß einem Power Law (Potenzgesetz) führen einige wenige Investments zu einem solchen Gewinn, dass diese den Großteil der Rendite ausmachen, während die meisten anderen Positionen nur wenig zum Gewinn beitragen. Daher soll beim Power Law - Grow - wikifolio in Aktienunternehmen investiert werden, welche Chancen auf ein überdurchschnittliches Wachstum haben und so dem wikifolio zu hohen Renditen verhelfen könnten.



Als chancenreiche Investionenen sollen Unternehmen mit technologisch führenden Produkten, Netzwerkeffekten und einem großen, adressierbaren Markt angesehen werden. Neben der Qualität des Geschäftsmodells soll fundamental ein hohes Umsatzwachstum als Entscheidungskriterium wirken. Einstiege sollen charttechnisch bestimmt werden.



Damit die Unternehmen ihr Wachstumspotential entfalten können, wird ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont angestrebt. Es wird beabsichtigt international in 20 bis 30 Aktien zu diversifizieren, wobei kein Wert mehr als 15% des wikifolios einnehmen soll. mehr anzeigen