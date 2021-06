Dividendenrendite und Chancen

Handelsidee

Anlageziel:

Hohe jährliche Rendite und gleichzeitiges Wachstum des Anlagewertes. Die Mischung soll ein zusätzliches Jährliches Einkommen abwerfen, welches auch wieder für weitere Investitionen verwendet werden kann und die Wachstums-Aktien sollen möglichst die Inflation ausgleichen.



Anlagestrategie:

Suche nach Titeln mit hoher Dividendenrendite.

Die Investition von Aktien mit hoher Dividendenrendite erfolgt hauptsächlich in Aktien aus Deutschland oder aus Ländern die eine einfache Versteuerung der Gewinne in Deutschland ermöglichen um Doppelbesteuerung und den Aufwand der Steuerrückerstattung aus anderen Ländern zu vermeiden.

Weiterhin wird nach Aktien gesucht die entweder unterbewertet erscheinen und/oder ein starkes Wachstumschancen vermuten lassen. In diese Aktien wird Global Investiert sofern sie sich an einer Deutschen Börse handeln lassen.

