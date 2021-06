Handelsidee

Dieses Zertifikat soll in börsengehandelte Immobilienwerte jeglicher Art investieren. Das Portfolio wird dabei aktiv gemanaged, bedarfsgerecht und renditeorientiert umgeschichtet.



Geographisch soll das Portfolio international aufgestellt sein, jedoch den Fokus im deutschen Markt haben.



Je nach Entwicklungen im Immobilienmarkt, soll die Zusammensetzung des Portfolios, soweit möglich, an aktuelle Trends - sowohl regional als auch Klassenspezifisch (Wohn-, Commercial-, Spezialimmobilien etc.) -ausgerichtet werden. mehr anzeigen