General Sherman 2021

Handelsidee

Dieses wikifolio konzentriert sich im Wesentlichen auf wenige Game Changer, die alle das Potenzial für 100% Rendite und mehr in einem Jahr haben.

Es wird ergänzt von einigen sehr soliden Werten, die eine Grundperformance von 20% und mehr pro Jahr haben und die Volatilität des Gesamtportfolios etwas abfedern sollen, um so ein konstantes Wachstum zu gewährleisten. Zusätzlich wird das Portfolio über verschiedene Sektoren diversifiziert.

Ich verzichte bewusst auf die in vielen wikifolios genutzten Sondertitel, die häufig lediglich der Abgrenzung des Traders dienen und seine Kompetenz vortäuschen sollen, und konzentriere mich ausschließlich auf Renditemaximierung, auch wenn dies mit populären Aktien erfolgt.

Die Maxime lautet: Gut ist, was Rendite bringt, egal wie bekannt oder unbekannt. mehr anzeigen