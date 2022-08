Rohstoffe_Devisen_Aktien

In diesem wikifolio soll spekulativ in Rohstoffe, Devisen, Aktienindizes (NASDAQ, DAX) und auch Einzelaktien über Hebelzertifikate investiert werden. Generell kann auch direkt in Aktien investieren werden. Die Haltezeit einer Position kann von einigen Minuten bis zu mehreren Tagen oder Wochen dauern. Die Entscheidungsgrundlagen für ein Engagement sollen vorwiegend auf der technischen Analyse, der Stimmung an den jeweiligen Märkten und meiner Erfahrung mit dem Börsenhandel beruhen. Der Versuch das eingesetzte Kapital nach Möglichkeit zu erhalten soll bei der Entscheidungsfindung für das Eingehen einer Position einen hohen Stellenwert haben.