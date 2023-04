Quantitative Quality Stocks

"Quality is never an accident" Verschiedene quantitative Kennzahlen und Indikatoren können dazu genutzt werden, Qualitätsunternehmen ohne subjektive Beeinflussung zu finden. Dieses Wikifolio investiert in Aktien, welche anhand einer Vielzahl quantitativer Qualitätsmerkmale ausgewählt werden und damit ein gutes Verhältnis aus Chancen und Risiken besitzen. Aus einem breiten Investmentuniversum sollen mithilfe eines Screening-Algorithmus Aktien ermittelt werden, welche im aktuellen globalen Umfeld über eine besonders starke Marktposition verfügen. Dafür sollen die folgenden Qualitätsmerkmale berücksichtigt werden. 1. Wettbewerbsanalyse - Es sollen Unternehmen bevorzugt werden, welche in ihrer Branche eine dominierende Rolle einnehmen oder in einer Branche tätig sind, die sich durch eine besonders starke Spezialisierung der Unternehmen auszeichnet. 2. Profitabilität - Unternehmen sollen über hohe Gewinnmargen verfügen. Der Anteil Herstellungskosten am Umsatz soll möglichst klein sein um eine zu starke Abhängigkeit von Rohstoffpreisen oder Zulieferern zu verhindern. 3. Verschuldung - Ein geringer Verschuldungsgrad soll finanziell gesunde und stabile Unternehmen kennzeichnen. 4. Bewertung - Ein selbst entwickelter Indikator soll anzeigen, ob ein Unternehmen günstig oder teuer bewertet ist. Allgemein gilt aber, dass Kurse vor allem durch Ereignisse beeinflusst werden, während Bewertungen auf lange Zeit auf hohem oder niedrigen Niveau verbleiben können. Die Bewertung eines Unternehmens soll daher nur ein Faktor von Vielen darstellen. 5. Momentum - Die Verwendung eines Momentum-Faktors soll vor allem den "Griff in das fallende Messer" verhindern. Es soll nicht gezielt nach Unternehmen mit einem hohen Momentum gesucht werden, sondern stattdessen Unternehmen vermieden werden, die einen andauernden und stabilen Abwärtstrend aufweisen.