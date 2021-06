Handelsidee

Ich investiere in so genannte Quality Compounders. Das sind Unternehmen deren Geschäftsmodell und Marktstellung es erlaubt überdurchschnittlich hohe Kapitalrenditen zu erwirtschaften. Ein grosser Teil dieser Gewinne wird in das eigene geschäft zu oftmals höheren inkrementellen Kapitalrenditen investiert. mehr anzeigen