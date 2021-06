WSB - Reddit Sentiment

Handelsidee

Dieses wikifolio soll möglichst genau die Markstimmung bzw. das Sentiment der Reddit- / Wallstreetbets-Nutzer abbilden. Dabei werden häufig genannte Aktien entsprechend höher gewichtet, während nicht so häufig genannte Aktien geringer gewichtet werden. So soll ein diversifiziertes Portfolio aufgebaut werden, dass die allgemeine Stimmung abbildet. Der Anlagehorizont ist daher eher kurzfristig, da es auch zu häufigen Umschichtungen kommen kann. Sollte eine Aktie stark steigen, kann diese auch im Zuge einer Gewinnmitnahme verkauft werden, auch wenn sie weiter stark diskutiert wird. Dieser Spielraum bleibt mir zu jeder Zeit vorbehalten, auch wenn ich mich sehr stark an den Daten orientieren möchte. mehr anzeigen