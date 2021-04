Knockout Handel

Handelsidee

Diese Wikifolio handelt zum größten Teil Knockout-Zertifikate und kann dementsprechend Schwankungen unterliegen die über dem Marktschnitt liegen.



Zielmärkte sind Indices wie zum Beispiel der Dax, Nasdaq, Dow Jones etc. Dabei sollte beim Kauf eines Zertifikats in der Regel eine Position nicht mehr als 60 % des freien Cashs überschreiten. Es werden sowohl Short, wie auch Long Zertifikate erworben. Dabei ist die Entscheidungsfindung bedingt durch die aktuelle Markt und Nachrichtenlage.

Bei größer werdenden Cash-Anteil soll in diesem Wikifolio ein Teil davon diversifizierten Aktien gestreut werden. mehr anzeigen