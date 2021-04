Renditestarke Anleihen

Handelsidee

Sehr geehrte Investoren,



dieses Portfolio ziehlt auf eine hohe Rendite ab, die lediglich mit Anleihen erziehlt wird.

Als Anker werden Industrie und Schwellenländer Staatsanleihen genutzt, diese sollen eine Stabilität in das Portfolio einbringen.

Desweiteren wird in Unternehmensaleihen aus dem Investment Grade und Sub-Investment Grade investiert. Hierbei liegt der Fokus auf dem Sub-Investment Grade.



Die Anleihensektoren teilen sich in Staatliche, Firmen und Abgesicherte Sektoren auf. Diese sind wie folgt gewichtet



Staatlich 63,12% bestehend aus

Schatzamt 57,78%

Vertreter/Emmitent 2,63%

Bankkredite 2,71%



Firmen 36,60% bestehend aus

Schuldverschreibung 36,14%

kommerzielle Hypothek 0,46%



Abgesichert 0,28% bestehend aus

Asset Backed 0,28%



Diese Gewichtungen werden bei jedem rebalancieren, was alle 6 Monate oder bei einer zu starken Abweichung stattfindet, angestrebt.



Die Top 10 Positionen sind



1. Carnival Corporation 0,32 %

2. BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 0,30 %

3. United States Treasury Notes 0,28 %

4. United States Treasury Notes 0,24 %

5. Sprint Capital Corporation 0,22 %

6. Sprint Capital Corporation 0,21 %

7. Russian Federation 0,20 %

8. Royal Caribbean Group 0,19 %

9. Uruguay (Republic of) 0,19 %

10. State of Kuwait 0,19 %



(Stand 07.04.2021)



Mit freundlichen Grüßen

