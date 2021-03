Travel - Holiday - Leisure

Handelsidee

Bedingt durch die Reiserestriktionen in Folge der Corona-Virus-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 kam es bei Aktienwerten der Touristikbranche zu massiven Kursverlusten. Anleger waren daraufhin auf der Suche nach einer risikokontrollierten Möglichkeit, in diese Effektenklasse zu investieren, um von einer langfristigen Trendumkehr und Erholung des gesamten Sektors zu profitieren. Namenhafte ETF-Anbieter bieten hierfür eine naheliegende Option und stellen in der Regel die Methode der Wahl dar. Zum Zeitpunkt der Auflegung dieses Wikifolios war die Auswahl geeigneter ETFs jedoch begrenzt und deren Zusammensetzung entsprach nicht der Haltung eines sorgfältigen Investors. Der Fokus dieser ETFs liegt/lag vornehmlich auf Sportwetten- und Glücksspielunternehmen, während sich das vorliegende Wikifolio ausschließlich auf Unternehmen aus der Reise- und Urlaubsindustrie konzentriert.



Das Wikifolio verfolgt dabei eine Buy and Hold-Strategie, deren Risiko durch die Diversifizierung auf verschiedene Subsektoren minimiert werden soll. Umschichtungen erfolgen nur bei einer Gefährdung der Solidität des Wertpapiers oder bei einer erheblichen Fehlbewertung des Geschäftsmodells. Um die Portfoliovarianz zudem auf ein Minimum zu reduzieren, fokussiert sich die Auswahl der Einzelwerte auf branchenrelevante Hauptwerte (Large Caps). Konkret stehen Tourismus- und Hotelkonzerne sowie Unternehmen aus der Freizeitbranche im Mittelpunkt der Portfoliobetrachtung. Nebenwerte sowie branchenangrenzende Unternehmen können bei einer fundamentalen Rechtfertigung ebenfalls im Wikifolio berücksichtigt werden.



Geografisch orientiert sich die Allokation auf den europäischen und nordamerikanischen Raum, weniger auf Asien/Pazifik sowie die mittel- und südamerikanischen Regionen.

