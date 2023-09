Riskdex invested in SMI CHF

Basierend auf einem proprietären Risikoindex wird das Portfolio je nach Wert des Risikoindex entweder vollständig in Bitcoin oder in Liquidität investiert. Der Risikoindex (Riskdex) wurde im Jahr 2011 entwickelt und fügte einer passiven SMI-Investition eine positive annualisierte Performance bei geringerer Volatilität hinzu, was es Ihnen ermöglicht, Ihre Renditen schneller zu akkumulieren.