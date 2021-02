Small and Micro Caps

Handelsidee

Der Fokus des wikifolios liegt auf der Auswahl von Small und Micro Caps. Ausschlaggebend für die Titelwahl ist die zugrunde liegende Geschäftsidee in Verbindung mit dessen Zukunftstauglichkeit.



Der Anlagehorizont ist weltweit.



Es soll keine gezielte Allokation nach Ländern oder Branchen erfolgen. Eine einzelne Position darf bei Kauf nicht stärker als 5% am Gesamtportfolio gewichtet werden. Ein Rebalancing nach Kursgewinnen oder Kursverlusten soll nicht zwingend erforderlich sein. Es soll keine strategische Cash Quote geben sondern vielmehr im Maße der Möglichkeiten in Titel investiert werden.



Neben der Investition in Small und Micro Caps können maximal 20% des Gesamtportfolios in Exchange Trades Funds investiert werden. Diese ETFs bedürfen keiner Fokussierung auf den Bereich Small und Micro Caps. mehr anzeigen