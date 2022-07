ROIC Invest Europe

In diesem wikifolio soll in Unternehmen investiert werden, die meiner Analyse nach über Jahre eine hervorragende ROIC (Return on invested Capital) erwirtschaftet haben. Das Anlageuniversum umfasst Europa, es soll aber primär nach ROIC > ca. 15% über mehr als 5 Jahre ausgewählt werden. Die Werte sollen grundsätzlichen langfristig gehalten werden. Die Cashquote soll in der Regel unter 5% liegen.