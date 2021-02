Handelsidee

Die Idee ist eine homage an WSB bzw MSW. Ich Versuche die DDs zeitnah einzuarbeiten und aktiv zu managen. Evtl als riskante Kapitalstreuung für die Jungs in Finanzen, damit die Mal was anderes als den A1JX52 im Depot haben?



Mir sind hier ein paar WSB wikifolios begegnet, aber nichts was auch nur annähernd die Bandbreite von WSB abdeckt. Geil, GME gekauft und gehalten bis wertlos. Ggwp. mehr anzeigen