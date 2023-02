R-Trade-1M

Invest: Renten und Geldmarkt ETFs, Keine Anlagerichtlinien, keine Beschränkungen Es wird das gesamte Anleihen ETF Spektrum genutzt, um aus erfolgversprechenden Szenarien Performance zu erzielen. Einzelne ETF Positionen dürfen maximal 10% des Portfolios nicht übersteigen. Jede ETF Kategorie / Benchmark darf nur einmal im Portfolio verfügbar sein. Jede ETF Position ist per Stop-Limit gesichert. ETF Positionen im Portfolio: 0 ... 100% Das Portfolio wird mindesten einmal pro Monat überprüft und restrukturiert. Durch breite Streuung sollen größere Kursschwankungen vermieden werden. Falls es gelingt, dieses Wikifolio investierbar zu machen, werde ich selber in das Zertifikat investieren, anstatt alle einzelnen Positionen in meinem Bankdepot nachzubilden. Für interne Zwecke: R Typ, kurz- bis mittelfristig 1M, 0,97