Schaufelverkaeufer

Handelsidee

Die Schaufelverkäufer Strategie verfolge ich selber in meinem Depot neben einer langfristigen ETF Buy and hold Strategie( Hauptsächlich ETFS) um die Performance aufzubessern.



Die Strategie ist Simpel

Bei dieser Strategie wird hauptsächlich in sogenannte "Schaufelverkäufe" aus etablierten, jedoch vorallem aus neuen Trend und Nischenmärkten investiert.



Doch was ist denn genau ein sogenannter Schaufelverkäufer?

Es ist eine Metapher für Aktien die sich nicht aktiv an der Schatzsuche beteiligen wo die Warscheilichkeit des leer ausgehen enorm hoch ist, sondern verkaufen an jeden Schatzsucher Geländekarten und eben Schaufeln da die jeder brauchen wird der nach dem Schatz graben wird, egal ob er Ihn nun findet oder nicht.





Die meis ten dieser Aktien halte ich selber auch oder habe sie auf der Watchlist

Das Portfolio ist bewusst etwas spekulativ gehalten.



Momentan ist viel nicht investiertes Cash vorhanden. Das ist nur Mittelfristig so weil:

Erstens sind momentan viele Märkte hoch bewertet und bei einigen Aktien warte ich gute Einstiegskurse ab und kaufe Nach oder steige ein.

Zweitens brauche ich Geld zum Investieren denn der nächste Megatrend der neue interessante Player auf den Markt kommt wird garantiert kommen. dann wird auch wider mehr Gel in den Markt gebracht. mehr anzeigen