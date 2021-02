Schwung Jaeger HDAX

Handelsidee

Das Wikifolio versucht in kurz- und mittelfristige Trends am deutschen Aktienmarkt zu investieren. Das Anlageuniversum sind alle Aktien des HDAX. Es werden maximal 10 Positionen gleichzeitig gehalten. Sollte eine Position nicht der gewünschten Entwicklung entsprechend, wird sie gegen eine andere ausgetauscht. In schlechten Marktphasen kann auch eine höhere Cash Position vorgehalten werden. mehr anzeigen