Wissenschaft und Technologie

Handelsidee

Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Momentumstrategien und Dividendenstrategien über lange Zeiträume die nachhaltigsten Renditen liefern.



Also investiere ich die Hälfte des Gesamtvolumens in diese beiden Strategien. Die Dividenden Strategie ist noch gekoppelt mit der Investitionen in ESG kompatible Aktien.



Die andere Hälfte investiere ich in Technologie Aktien. Einen Teil in eine Einzelaktie und den anderen Teil in einen Technologie ETF. Die Einzelaktie muss in ihrem Bereich führend sein und einen starken Wachstumsausblick haben, der ihren Kurs rechtfertigt.