Global.Leverage.Performing

Der Anlagehorizont wird gesplittet und kann sich zwischen einem Tag und bis zu mehreren Wochen bewegen. Überwiegend sollen die Positionen kurzfristig bis mittelfristig gehalten werden. Besondere Werte, die in einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung meiner Meinung nach Potential haben, können auch länger über Monate oder Jahre gehalten werden. Bei meiner Ansicht nach sehr bullischen Marktphasen soll das wikifolio in der Regel mit verschiedenen Put Positionen abgesichert werden. Durch einen geschickten Wechsel von Put und Call Positionen, soll unabhängig von der Marktentwicklung möglichst eine positive Rendite erzielt werden. Gehandelt werden soll mit eigenen Trendlinien, in Abhängigkeit der Berührungspunkte. Als Beimischung kann grundsätzlich das ganze Anlageuniversum genutzt werden. Es ist beabsichtigt die meines Erachtens bestmöglichsten Einstiegspunkte abzuwarten, daher ist das wikifolio nicht immer komplett investiert.