Das Wikifolio "wiki selection performance" soll Wikifolios mit einem überdurchschnittlich guten Verhältnis aus Renditestärke und Verlustrisiko unter sich einen. Es soll versucht werden geeignete Wikifolios zu identifizieren und ins Portfolio aufzunehmen. So könnte in nur einem Wikifolio von zahlreichen Tradern, die hinter den jeweiligen Wikifolios stehen, profitiert werden. Dies soll der Diversifizierung und Risikoverteilung in unterschiedliche Branchen, Instrumente und Investitionsphilosophien dienen. Zur Analyse kann hierzu das Studium der jeweilgen Anlagestrategie, des Anlageuniversums, der bisherigen Entwicklung, der entscheidungsfindung oder ähnliches dienen. Zur Entscheidungsfindung können sowohl die technische als auch die fundamentale Analyse herangezogen werden. Dieses Dachwikifolio kann als starke Beimischung mit langfristigem Anlagehorizont betrachtet werden.