SeTInvest Dividendeneinsammler

Das wikifolio verfolgt einen relativ defensiven Ansatz und fokussiert sich auf Unternehmen oder auch Fonds welche sich in der Vergangenheit als verlässliche Dividendenzahler erwiesen haben mit einem soliden Geschäftsmodell. Hierbei wird ein buy-and-hold-Ansatz verfolgt und eine langfristige Haltedauer der Titel angepeilt. Das Investitionsvolumen je Titel kann hierbei "atmen" um z.B. Saisonale Schwankungen zu berücksichtigen, Pendelbewegungen in einem vermeintlichen Seitwärtskanal, aktuelle Unternehmens-Nachrichten etc.