Short Dieses Wikifolio soll gehebelt auf fallende Kurse setzen. Investiert wir in Indizes und Einzelwerte von denen ich eine negative Performance erwarte. Als Beimischung kommen alle Wertpapiere in Frage, die nicht direkt positiv mit mit der Entwicklung am Aktienmarkt korrelieren. Die Haltedauer der einzelnen Wertpapiere soll eher kurzfristig (Stunden bis Tage) sein. Die Auswahl der Wertpapiere soll überwiegend nach technischen Gesichtspunkten getroffen werden, wobei in erster Linie das Internet als Informationsquelle dienen soll.