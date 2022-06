Mit dem Simple and Steady wikifolio soll typischerweise in Aktien, ETFs, Fonds oder Anlagezertifikate investiert werden, die nach meiner Einschätzung Vorreiter, Pioniere oder Trendsetter sind und dadurch nach meiner Meinung eine Marktlücke erschließen oder bereits als Marktführer etabliert sind, wie beispielsweise ETFs oder Fonds, die Werte enthalten, die aus meiner Sicht einen größeren Marktanteil besitzen oder zum Beispiel Technologie- oder Innovationsfonds oder ETFs. Auch Situationen, die nach meiner Einschätzung auf Engpässe hindeuten, wie beispielsweise bei Rohstoffen oder Industriemetallen oder Edelmetallen, können für dieses wikifolio berücksichtigt werden. Insofern kann beispielsweise in Miners (Rohstoffproduzenten) oder in Miner ETFs oder in Rohstoff ETFs oder auch Rohstoffzertifikate investiert werden. Zudem können auch neuartige Instrumente für dieses wikifolio berücksichtigt werden, die aus meiner Sicht Aussichten auf eine weitere Verbreitung oder Anwendung haben, wie zum Beispiel Werte die Kryptowährungen abbilden. Die Entscheidungsfindung zur Auswahl soll in der Regel auf Basis von globalen Analysen, Konjunkturdaten, Branchen- Markt-, Produkt- oder Bedarfsanalysen erfolgen, ob ein ETF, Fonds, Einzelwert oder Zertifikat nach meiner Einschätzung in das Muster der genannten Kriterien passt. Zur Entscheidungsfindung können auch technische Analysen zur Hilfe genommen werden, wie zum Beispiel Chartanalyse mit technische Indikatoren, wie zum Beispiel Regressionstrend, Fibonaccianalysen, Momentum oder relative Stärke. Bei der Auswahl von Einzelwerten können zusätzlich auch fundamentale Kennzahlen in Betracht gezogen werden, wie beispielsweise Umsatzwachstum, Profitmarge oder Kurs-/Gewinnverhältnis. Überwiegend sollen Werte langfristig gehalten werden, was aber nicht ausschließt, dass Werte vereinzelt auch nur kurz- oder mittelfristig im wikifolio gehalten werden.