Simplicissimus

Handelsidee

Dieses Portfolio baut auf die unterschätzten Eigenschaften Langsamkeit, Einfachheit und Faulheit: Es wird versucht, die größsten Änderungen an den Märkten zu erkennen und nachzuvollziehen, sowohl Haussen als auch Baissen. Outperformance durch Auswahl besonderer Aktien wird nicht angestrebt. Niedrigkapitalisierte, hochvolatile und "Spezialwerte" werden allenfalls in Ausnahmefälle aufgenommen.

Auswahlkriterien: So einfach wie möglich. Zur Entscheidungsfindung sind keine besonderen Methoden und Kenntnisse erforderlich. Mit einer Ausnahme: Grundkenntnisse zu Wirtschaftszyklen und deren Gründen, Entscheidungen sollen daher in jedem Sinn simpel sein und auf sehr einfachen Kriterien beruhen.

Mittel zum Zweck sind z.B. Indexfonds in der Long- oder Shortversion, kapitalstarke Aktien oder Anleihenfonds. Anzahl von Transaktionen: So klein wie möglich, minimaler Aufwand für Anpassung, Pflege, und Überwachung. Nur ein Minimum von Papieren im Depot zwecks Vereinfachung. Buy&Hold ist wünschenswert, aber nur bedingt möglich, denn Trendwechsel sind, falls rechtzeitig erkannt ertragreich. Rebalancing kann in besonders trendstarken Phasen sogar auf Tagesbasis vorkommen. mehr anzeigen