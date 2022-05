SITACA Performance Fonds

Dieses wikifolio hat das Ziel, die Rendite des US Index S&P 500 zu übertreffen. Die Nachbildung des US Index S&P 500 erfolgt durch Hebel-Zertifikate (Optionsscheine etc.). Die Überperformance wird durch die Anpassung des Hebels des jeweiligen Zertifikats und/oder die Höhe der Investitionsquote generiert. Die Steuerung des Riskos erfolgt durch die tägliche Bewertung von Indikatoren. Short-Positionen sind unter bestimmten Marktbedingungen möglich. Der Anlagehorizont ist überwiegend kurz- bis mittelfristig.