Nordic Lights

Der Titel ist Programm: Es wird ausschließlich in Unternehmen aus dem Skandinavischem Raum (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finland) investiert. Die Länder zeichnen sich u.a. durch eine gesunde Hasuhaltspolitik, stabile politische Verhältnisse und ökonomische Vernunft aus: typisch Nordeuropäer. Ich sehe das wikifolio als Inspiration für zukünftige Investmentideen in noch unbekannte und wenig beachtete Unternehmen außerhalb der üblichen angelsächsiche Sphäre. Die Auswahl umfasst viele etablierte Firmen mit solidem Geschäftsmodell, Hidden Global Champions und spekulativen Titeln aus unterschiedlichsten Branchen. Ebenso erfolgt ein klarer Buy&Hold-Ansatz, wobei stabile und solide Unternehmen gegenüber spekulativen Titeln höher gewichtet werden. Ich behalte mir in besonderen Fällen und je nach Entwicklung ein Rebalancing bestimmter Position vor.