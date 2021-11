Handelsidee

Das Wikifolio "SL Concept ETF Werte 50-50" beabsichtigt in ausgewählte ETFs aus den Anlageklassen Aktien und Anleihen zu investieren. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen soll annährend bei 50% Aktien und 50% Anleihen liegen. Eine Investition in andere Anlageklassen kann in besonderen Marktsituationen möglich sein.



Die Aktienquote soll weltweit investiert sein. Die Streuung kann in verschiedene Regionen (Europa, Asien, Amerika), Branchen (Energie, Logistik, Konsum, Technologie, Biotech, Tourismus) und Strategien (Dividenden, Small-Caps, Bluechips) erfolgen.



Die Anleihenquote soll sich aus Staatsanleihen und Unternehmensanleihen zusammensetzen.



Als Entscheidungsfindung soll die Fundamentale Analyse primär angewandt werden.



Das Wikifolio "SL Concept ETF Werte 50-50" beabsichtigt langfristig ausgerichtete Anlagestrategien zu verfolgen. Ziel soll der reale Vermögenserhalt durch ein diversifiziertes Portfolio aus mehreren Anlageklassen sein. mehr anzeigen