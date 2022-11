Slow-Steady-Hush

Im Gegensatz zu meinem Ready-Set-Go wikifolio sollen hier eher mittel- bis längerfristige Aktien im Vordergrund stehen. Sprich, solche mit geringer zu erwartender Volatilität, die meist auch gute Dividenden ausschütten, eher konservativ. Auf jeden Fall keine spekulativen Startups und dergleichen, keine blinde Hype-Folge, sondern fundierte, langfristig bewährte Unternehmen, welche auch in zig Jahren noch eine maßgebliche Rolle spielen dürften. Das Anlagespektrum bleibt dabei gleich, also alle Branchen, alle Regionen, keine direkten Präferenzen, möglichst breit und universell aufgestellt. Alles was sich als opportun zum Einstieg darstellt und/oder wo sich verändernde Marktbedingungen zum Ein- oder Aus-stieg anbieten. Die Handelsfrequenz wird etwas geringer sein und so ist Geduld gefragt und sogar einkalkuliert. Dies bedeutet zwangsläufig weniger Einzelpositionen, wobei es immer noch zwischen 15 - 25 sein werden, ohne Gewähr. Es wird spannend wie sich diese Strategie im Vergleich zum Ready-Set-Go schlägt! Bin ja eigentlich mehr der kalkuliertes Risiko-Typ... :)