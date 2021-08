Handelsidee

Dies ist eine der möglichen Nachbildungen des Weltportfolios nach Gerd Kommer, inspiriert durch sein Buch "Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs - Wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen", 4., aktualisierte Auflage, Campus Verlag, 2015.

Das Anlagevermögen wird in einen risikofreien Teil und einen risikobehafteten Teil aufgeteilt.

Der risikofreie Teil wird beispielsweise in Staatsanleihen in europäische Staaten mit vertrauenswürdigem Rating mit kurzer Laufzeit angelegt.

Der risikobehaftete Teil wird in ETFs investiert, die folgendermaßen aufgeteilt sind: 55 % Aktien Entwickelte Länder, 25 % Aktien globale Schwellenländer (Large Caps, Mid Caps und Small Caps), 10 % Globale Immobilienaktien und 10 % Rohstoffe.

Die Aktien Entwickelte Länder gliedern sich in 50 % Large Caps Value Aktien und 50 % Small Caps Blend Aktien.

Hierbei gliedern sich die Large Caps Aktien in 40 % Value Aktien Nordamerika, 44 % Value Aktien Westeuropa und 16 % Value Aktien Pazifik-Staaten.

Die Small Caps Blend Aktien gliedern sich ebenfalls in 40 % Small Caps Aktien Nordamerika, 44 % Small Caps Aktien Westeuropa und 16 % Small Caps Aktien Pazifik-Staaten. mehr anzeigen