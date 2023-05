Ziel ist es das wikifolio so zusammenzustellen, dass eine möglichst kontinuierliche Wertentwicklung erreicht wird. Es soll überwiegend in Aktien investiert werden. Die Anlagen sollen möglichst diversifiziert erfolgen. Bei der Auswahl der Aktien werden fundamentale Unternehmensdaten ausgewertet. Dabei soll die bisherige Wertentwicklung und eine in der Vergangenheit möglichst positive Entwicklung der Einzelinstrumente bevorzugt herangezogen werden. Trends und die fundamentalen Daten des Unternehmens sollen dabei ebenso Betrachtung finden. Kursrücksetzer sollen bevorzugt zum Einstieg oder zum Ausbau vorhandener Positionen genutzt werden. Als Grundlage für die Bewertung sollen vor allem Trendlinien und Trendindikatoren genutzt werden. Gewinne sollen kurzfristig realisiert werden, um bei der nächsten Gelegenheit wieder zu günstigeren Kursen einzusteigen, sofern die fundamentalen Daten des Unternehmens weiterhin eine Investition bestätigen. Investitionen in Aktien sollen in Abhängigkeit der Marktlage möglichst längerfristig langfristig im wikifolio gehalten werden. Zwischenzeitliche Verkäufe und Neuinvestitionen in gleiche Wertpapiere sollen dabei nicht ausgeschlossen sein. In Marktlagen mit rückläufigen Trends können Reverse-/Put-Papiere eingesetzt werden, um die ggf. entstehenden Verluste zu begrenzen. Der Anteil an Investitionen in Aktien kann dabei bis auf null reduziert werden. ETF und Fonds können ebenfalls als Anlageklasse – insbesondere zur Diversifizierung und für die Investition in Rohstoffe - Berücksichtigung finden. Es wird angestrebt, dass die Größe einer Einzelposition bei deren Kauf bei max. 25% des Gesamtwerts des wikifolios liegt. Zur Absicherung und zur möglichen Performancesteigerung können bis zur Hälfte des Depotwertes strukturierte Produkte eingesetzt werden. Diese sollen vorzugsweise in Indizes, Rohstoffe, in Ausnahmefällen auch in Optionsscheine auf Einzelwerte investiert werden können.