Schmittotrade3

Im wikifolio DE30 Daily Trading sollen ausschließlich Hebelprodukte und ETF´s auf den DAX Index gehandelt werden. Der Anlagehorizont soll maximal 24 Stunden sein, in der Regel sollen die Positionen aber nur wenige Minuten bis Stunden gehalten werden und am Tagesende glatt gestellt werden. Ist aktuell kein meiner Meinung nach aussichtsreiches Investment in Sicht, soll vorübergehend auch Cash gehalten werden können. Duch Nutzung der technische Analyse unter Berücksichtigung der aktuellen News und Termine sollen zum Daytrading passende Einstiegskurse gefunden werden. Um an steigenden und fallenden Kursen zu partizipieren, sollen LONG und SHORT Positionen eingegangen werden. Außerdem sollen Limit´s und Stop-Limit´s zur Verlustbegrenzung bzw. Gewinnabsicherung zum Einsatz kommen.