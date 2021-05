SolarWasserstoff110521

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll grundsätzlich in nachhaltige Titel aus dem Bereich Solar und Wasserstoff investiert werden und im Verlauf sollen Schwerpunkte gesetzt werden.

Die Werte in diesem Porttfolio sollen grundsätzlich anhand technischer Analysen ausgewählt und gehandelt werden. Hier sollen insbesondere Trendbestimmungsindikatoren berücksichtigt werden.

mehr anzeigen