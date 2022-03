SPACE Tech Opportunities

Handelsidee

Die Investition soll hauptsächlich in Aktien aus dem Raumfahrtbereich erfolgen. Wenn sich dafür kurzfristig im Raumfahrtbereich nicht genug Anlagemöglichkeiten ergeben, sollen vorrangig Technologieaktien gekauft werden. Anlagekriterien sollen vor allem die Fundamentalanalyse ( z. B. unternehmensspezifische Finanzkennzahlen wie Umsatz- und Gewinnwachstum) einschließlich der langfristigen Unternehmensaussichten und die Charttechnik (z. B. Trendfolge, Relative Stärke) sein. Das Anlageuniversum wurde nicht eingeschränkt, um alle möglichen Chancen, also auch beispielsweise die von ETFs und von Hebelprodukten, nutzen zu können. Die Hebelprodukte sollen aber eher zur Absicherung verwendet werden.



Das Anlageverhalten soll sich nach dem aktuellen Szenario an den Kapitalmärkten richten, das zwischen den folgenden extremen Szenarien liegt:

Ein hoher Aktienanteil soll beispielsweise gehalten werden, wenn sehr viele Aktienindices über ihren 100-Tage-Gleitenden-Durchschnitten liegen.

Ein verringerter Aktienanteil oder Absicherungen der Aktien im Depot wird angestrebt, wenn viele Aktienindices unter ihren 100-Tage-Gleitenden-Durchschnitten liegen.



Die Anlagedauer geht von intraday-Trades bis zu einer Haltedauer von vielen Monaten, wobei der Schwerpunkte eher im längerfristigen Bereich liegt.