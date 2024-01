Ziel: "Kauf - Gewinn oder Konter!" Wie ist die Auswahl der Einzeltitel geplant? Zunächst sollen, meiner Ansicht nach interessante und potentiell investierbare, Einzeltitel auf Grund einer fundamentalen Unternehmensanalyse in eine eigene Watchlist (ca. 10 - 20 Titel) übernommen werden. Hier ist angedacht die Titel (insb. News- und Kennzahlenentwicklungen) detailliert zu verfolgen, um Kurspotentiale abschätzen und gute Einstiegssituationen finden zu können. Entsteht ein Kauf (als Aktie oder Hebelprodukt) soll der Wert mit einem Stopp-Loss (ca. 10-25 %) versehen werden. Bei positiver Entwicklung sollen die Gewinne nach individueller Potentialeinschätzung laufen gelassen werden. Bei negativer Entwicklung sollen mögliche Rücksetzer direkt begrenzt werden. Sollte ein Limit erreicht werden, ist geplant in der Regel über ein Hebelprodukt einen Konter zu setzen, sobald der Wert auf Grund einer aktualisierten Analyse meiner Meinung nach weiter überzeugt. Durch den Ansatz der "Beschleunigungsstrategie" wird somit das Ziel verfolgt, jeden einzelnen gehandelten Titel final ohne Verlust bzw. mit Gewinn aus dem wikifolio auszubuchen. Grundausrichtung soll sein: - Verstärkte Nutzung von Trends, wenn diese vorliegen - Finden und Nutzen von Potentialen, wenn keine sauberen Trends erkennbar sind - Sichern des Budgets, wenn Unsicherheit herrscht --> Die Zusammensetzung des wikifolios soll sich damit kurzfristig an aktuelle Marktlagen und Aussichten anpassen. Es ist angedacht, die Gründe für Käufe/Verkäufe nach der initialen Anlage von "Beschleunigungsstrategie" regelmäßig zu kommentieren. Die max. Haltedauer der Einzeltitel soll vornehmlich kurz (<6 Monate) sein, somit je nach Entwicklung und Markteinschätzung nur wenige Tage betragen.