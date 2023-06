Weites Land

Es darf grundsätzlich in das gesamte Anlageuniversum wie Aktien, ETFs, Anlagezertifikate, Fonds und auch Hebelprodukte weltweit investiert werden. Der Anlagebereich kann sich somit neben Aktien auch aus Indizes, Rohstoffe, Währungen sowie Kryptowährungen (in Form von ETFs und Derivaten) zusammen setzen. Für die Anlageentscheidung soll die technische Analyse, der Chart und vor allem die Wachstumschancen der Zukunft in Betracht gezogen werden. Es können auch Hebel-Produkte für steigende und auch für fallende Märkte zum Einsatz kommen und somit auch zur eventuellen Kursabsicherung beitragen. Die Haltedauer der Positionen, ist überwiegend kurzfristig bis mittelfristig geplant. Auch das Tagestrading kann zum Einatz kommen. Der Investitionsgrad kann zwischen 0 % und 100 % liegen