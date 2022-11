SR Dividends Equity World

Bei der Portfolio-Bildung wird ein Top-Down-Ansatz verwendet. Die Gewichtung einzelner Titel wird nach Markowitz vorgenommen, wobei hinsichtlich der Volatilität minimiert wird. Zur Entscheidungsfindung der Einzeltitel wird ein selbst programmierter quantitativer Algorithmus genutzt. Das Anlageuniversum betrifft alle etwa 15.000 Aktien und nur Aktien. Mittel der Ausprägungen fünf bestimmter Metriken werden mit Hilfe des Algorithmusn diejenigen Titel identifizieren, die hinsichtlich der Dividenden sowohl ein beständiges Auszahlniveau als auch -Höhe vorweisen können und gleichzeitig eine bestimmte Konsistenz bezüglich der Zahlungen haben. Mittels der Analyse des Altman-Z-Scores wird die finanzielle Sicherheit dieser Unternehmen gewährleistet sichergestellt sowie eine ausreichende Profitabilität mittels des Pitrovski-Scores sichergestellt. Ausgeschlossen werden Titel mit negativem Kursmomentum, dessen IPO im laufenden Jahr erfolgt ist, sowie Aktien des Finanz-Sektors im Allgemeinen, da diese aufgrund intransparenter Bilanzierungstechniken sowie systematischer Korrelationsrisiken überdurchschnittliche Risiken mit sich bringen. Zwecks Diversifizierungseffekten strebt das Portfolio an Mindestanzahl an 10 Titeln an. Weiterhin, wird quartalsweise ein Rebalancing vorgenommen, wofür ebenfalls die Allokation nach Markowitz die Grundlage liefert. Neben der Fundamentalen Analyse soll die Technische Analyse für Kaufs- sowie Verkaufspunkte genutzt werden und bei Gewinnmitnahmen unterstützen. Insgesamt ist ein gegen null strebender Cash-Anteil vorgesehen, wobei dies für besondere Marktlagen ausgeschlossen werden kann. Ziel des Portfolio ist es eine ansehnliche Dividenden-Rendite zu erzielen und gleichzeitig einen minimalen Draw-Down zu erzeugen.