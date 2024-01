SMA Rotation USA Leverage 2x

Inspiriert von dem wissenschaftlichen Paper "Leverage for the Long Run - A Systematic Approach to Managing Risk and Magnifying Returns in Stocks" von M. Gayed, verfolgt dieses Wikifolio das Ziel, eine gehebelte Rotationsstrategie umzusetzen. Sollte der Kurswert des ungehebelten S&P 500 den 260-Tage-Gleitenden Durchschnitt überschreiten, wird in dieser Strategie ein 2x gehebeltes S&P 500 ETF erworben. Im Gegensatz dazu erfolgt bei Unterschreitung des 260-Tage-Gleitenden Durchschnitts der Verkauf des ETF. Um die Strategie zu optimieren, wurde der Zeitraum von 260 Tagen für den Gleitenden Durchschnitt anhand einer umfangreichen Computersimulation bestimmt. Dabei wurde die Fenstergröße gewählt, die seit dem Jahr 1994 das höchste prozentuale Gesamtwachstum bewirkt hätte. Da dabei viele Krisen wie die Dotcom Bubble, Finanzkrise und Corona-Crash, sowie Bull-Phasen miteinbezogen sind, halte ich das für eine bessere Herangehensweise als nur auf die kurzfristige Performance zu schauen. In der Simulation wurden Kostenfaktoren wie TER, Spread und Wikifolio Gebühren miteinberechnet, um möglichst ideale Parameter zu ermitteln. Es sei darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung dieser Strategie wegen des Hebels mit verstärkten Kursschwankungen einhergeht. Da der Hebel täglich angepasst wird, können langfristige Seitwärts- und volatile Märkte zu hohen Verlusten führen.