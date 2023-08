Starke Performacewerte

In diesem wikifolio sollen hauptsächlich Aktien und ETFs gehandelt werden. Ausgesucht werden Unternehmen, die schon in der Vergangenheit langfristig überdurchschnittliche Performance gehabt hatten. Bei der Auswahl der Aktien sollen auch in der Regel Unternehmen mit zukunftsorientierten Produkten bzw. Dienstleistungen im Fokus stehen. Das Chartbild der letzten 10 Jahre sollte möglichst einen fortlaufend positiven Verlauf aufzeigen. Die Haltedauer der Positionen soll langfristig sein.