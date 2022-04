Handelsidee

Das Stratego Core Plus CHF Portfolio soll auch in dynamischen Zeiten eine ansprechende Rendite gegenüber den traditionellen Aktienmärkten bieten. Die Kernkompetenz der Anlagestrategie ist das Ausnutzen von mittel- bis langfristigen Markttrends unter Einbezug von Momentumindikatoren und charttechnischer Analyse. Aus Sicherheitsgründen wird ausschliesslich in Aktien investiert. Explizit ausgeschlossen sind Fonds, ETFs, Strukturierte Produkte, Derivate jeglicher Art und synthetisch replizierte Rohstofffonds. mehr anzeigen