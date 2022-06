Beschreibung Lebens-Strategie 80 Mit dem Wikifolio können Anleger in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus 80% Aktien- und 20% Anleihen-ETFs investieren. Dabei werden Unternehmen und Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern berücksichtigt, ohne dabei einen Schwerpunkt auf eine Region oder einen Sektor zu legen. Bei den Anleihen kann es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln. Die unterschiedlichen Währungsrisiken sollen minimiert werden. Ziele und Anlagepolitik Das wikifolio strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalzuwachs und einige Eträge an, indem er in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, vornehmlich durch Anlagen in sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen. Das wikifolio verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie, bei der der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung der Portfoliobestände des wikifolio entscheidet, und wird ohne Bezug auf einen Benchmark-Index verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den wikifolio jedoch (wie im Folgenden näher beschrieben) durch vorab festgelegte Vermögensallokationen auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere unter Verwendung einer Kombination der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen.