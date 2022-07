Pure Streaming CTV ADS Aktien

Der State of Play-Bericht von Nielsen zeigt, dass die Verbraucher im Februar 2022 jetzt über 817.000 einzigartige Programmtitel haben, gegenüber mehr als 646.000 im Dezember 2019. Die Zunahme an Inhalten geht auch mit einem Anstieg des Konsums einher, für den 18 % der Konsumenten jetzt bezahlen vier Streaming-Dienste gegenüber den 7 %, die dies im Jahr 2019 taten. Im Februar dieses Jahres machten Inhalte von Streaming-Plattformen knapp 29 % der gesamten Fernsehzeit der Verbraucher aus, vor Sendungen (26,4 %) zum vierten Mal in Folge Monat, laut Nielsens The Gauge, der monatliche Gesamt-TV- und Streaming-Schnappschuss. Insgesamt sahen sich die Amerikaner im vergangenen Jahr Streaming-Videoinhalte aus fast 15 Millionen Jahren an.