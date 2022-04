Relative Staerke Europa

In diesem wikifolio sollen, in der Regel mittels einer computergestützten Auswertung, die Aktien aus dem STOXX Europe 600 ermittelt werden, welche meiner Analyse nach eine relativ hohe Stärke aufweisen. Würde dadurch ein Kaufsignal generiert werden, so kann die Aktie des Unternehmens gekauft werden. Ein- und Ausstiegszeitpunkt soll die Auswertung bestimmen, welche einmal in der Woche ausgeführt werden kann. In besonderen Fällen (z.B: Übergewichtung) können Gewinnmitnahmen erfolgen. Neben der Betrachtung der einzelnen Kurse, soll anhand von vier Indikatoren das langfristige Börsenklima gemessen werden. Würden diese eine negative Tendenz ausweisen, kann mit dem vorhanden Cashbestand eine Absicherung (bspw.: Put auf STOXX Europe 600) erfolgen. Zur Messung der kurzfristigen Lage soll ein weiterer selbst entwickelter Indikator Beachtung finden. Auch hier kann bei einer extremen Lage mittels eines Derivates gegengesteuert werden. Sollte dieser eine extreme Angst aufweisen, kann ein Long-Produkt gekauft werden. Die Haltedauer der einzelner Werte soll überwiegend langfristig ausgelegt sein.