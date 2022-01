GermanGroDiVal

Handelsidee

Das Wikifolio soll vornehmlich in Aktien mit hohen Wachstumsaussichten, unterbewertete und auch Trendaktien investieren. Dabei sollen Anlagechancen aus einem breiten, internationalen Anlagespektrum genutzt werden. Dem Portfoliomanagement sollen bewusst nur wenige anlagetechnische Beschränkungen auferlegt werden, um das volle Potential der Finanzmärkte ausschöpfen zu können.

Über den Einsatz von Long- und Shortpositionen in ETFs soll ein Instrument genutzt werden, mit welchem Anleger in verschiedenen Marktphasen profitieren, sowie insbesondere in turbulenten Börsenphasen gegen Verluste geschützt werden können.



Risikomanagement:

Eine Risikominimierung soll durch zyklische Analyse des Marktumfeldes und ggf. kurzfristige Positionsanpassungen erfolgen. In unsicheren Zeiten kann eine höhere Cash-Position gehalten werden.



Haltedauer:

Die Haltedauer für Investments soll situationsangepasst auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgelegt sein. mehr anzeigen