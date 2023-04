Biggest Brands Super Sized

Dieses Portfolio beabsichtigt in die bekanntesten Marken der Welt zu investieren. Die Marken sollten einen guten Namen haben, den meisten Menschen in Europa und Amerika bekannt sein und in den letzten Jahren einen guten Börsenkurs aufweisen können, bzw. gute Aussichten haben. Das Portfolio beabsichtigt, Aktien zu kaufen und möglichst lange zu halten. So lange, bis sich eine bessere Gelegenheit bietet, dabei soll in verschiedene Sektoren investiert werden. Die Aktien werden nach Statistiken zu Markenwerten und Trends, dem Kursverlauf und nach Kennzahlen ausgewählt.