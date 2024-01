Swiss 20 Momentum

Ziel des wikifolios ist eine hohe Performance durch die Auswahl von maximal zwei Schweizer Titeln mit starkem Momentum. Das Investitionsspektrum sind die 20 Titel des Swiss Market Index (SMI). Für die monatliche Auswahl ist zudem nötig, dass ein Titel Mindestanforderungen hinsichtlich der Performance über 12, 24 und 36 sowie der Standardabweichung erzielt hat. Erfüllt kein oder nur ein Titel des SMI diese Anforderung, ist das Portfolio nur zu 0% bzw. etwa 50% investiert. Die Investition in die maximal zwei SMI-Titel erfolgt nur, wenn ein Trendfilter des Swiss Performance Index (SPI) positiv ist. Der Trendfilter basiert auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, wurde jedoch optimiert. Ziel des Trendfilters, der genannten Mindestanforderungen sowie eines zusätzlichen Stop-Loss pro Titel ist es, das Verlustrisiko zu minimieren. Wenn der Trendfilter keine Investition in SMI-Titel anzeigt, werden ETF als Alternative in Erwägung gezogen. Zum Einsatz kommen solche auf den Swiss Bond Index Domestic Government 7-15, den NASDAQ 100, den S&P 500 Energy sowie Gold (Energy und Gold nicht zu 100%). Der Einsatz einer Alternative bedingt auch hier, dass deren jeweiliger Trendfilter eine Investition anzeigt.