Top 50 ETDach Inspiration

Handelsidee

Wie wäre wohl ein ETF auf die stärksten 50 Wikifolios?

Diese Frage ist der Hintergrund der Handelsidee.

Der Begriff "stark" ergibt sich aus den einzelnen Screeningkriterien, wobei die Grundvoraussetzung eine signifikante Kapitalisierung i. d. R. >1.000.000€ ist.



______________________________________________________________________________________

Die Zusammenstellung ergibt sich aus einem Multi-Level Screening mit folgenden Kriterien :



Kapitalisierung

Maximaler Drawdown



Durchschnittliche Rendite 5y

Durchschnittliche Rendite 3y

Durchschnittliche Rendite all



Rendite seit Emission

Sharpe Ratio



Emission vor 2020

Emission ab 2020



Guter Money Manager

Kontinuierliches Wachstum

Top Ten-Trader

Forschungsteilnehmer

______________________________________________________________________________________



Die Grundvoraussetzung der Kapitalisierung spiegelt in gewisser Weise Vertrauen wieder, auch wenn "die Spur des Geldes" nicht all aussagend ist.



Gewichtung : Gute Money Manager und Portfolios mit geringem Drawdown sind aufgrund ihrer Seltenheit stärker gewichtet. Bonus gibt es außerdem für Top Ten-Trader und Forschungsteilnehmer. Außerdem für lang bestehende Wikifolios.

Die Gewichtung ist nach Abzug der weicheren Kriterien gleichmäßig. Selbstverständlich kann es je nach Performance Umschichtungen, Neugewichtungen und Neuaufnahmen geben.



Weichere Kriterien : Zum Screening kommt dann eine tatsächliche Chartanalyse der Portfolios sowie die Untersuchung nach weiteren Kriterien wie Titelauswahl, Volatilität, Entwicklung in Krisen ( z.B. 20,18) und anderes. mehr anzeigen