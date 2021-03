Technik der Zukunft

Handelsidee

In diesem Portfolio sollen ausgewählte Werte enthalten sein, die in der letzten Zeit außerordentlich gut performt haben und auch in der kommenden Zeit gute Performance aufgrund eines zukunftsträchtigen, zumeist technischen, Geschäftsmodells ermöglichen.

Diese Titel sollen grundsätzlich möglichst lange gehalten werden, es sind aber auch kurze Haltedauern möglich, sollte sich die Situation der Unternehmen ändern.

Es sollen hauptsächlich Unternehmen gehandelt werden, die eine gewisse Marktkapitalisierung besitzen um Pennystock-Spekulationen grundsätzlich auszuschließen.

Es sollen keine Hebelprodukte verwendet werden. mehr anzeigen