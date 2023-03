Technologieinvest

In diesem „wikifolio“ soll hauptsächlich in Aktien und ETFs im Technologiesektor investiert werden. Bei der Auswahl der Aktien sollen in der Regel Unternehmen mit zukunftsorientierten Produkten bzw. Dienstleistungen im Fokus stehen. Die Unternehmen sollen vorher nach ihren fundamentalen Kennzahlen der letzten Jahre ausgewertet werden.