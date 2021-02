Technologiegewinner

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in Technologie-Aktien investiert werden, die

ein hohes Momentum aufweisen. Die Aktien sollen vor allem aus den Indizes

TecDAX und Nasdaq-100 ausgewählt werden.

Es soll in maximal 10 Aktien gleichzeitig investiert werden.

Positionen mit sich abschwächendem Momentum sollen möglichst schnell verkauft

und durch andere aussichtsreiche Titel ersetzt werden.

Sollte eine Marktschwäche vorherrschen kann die Cashquote bis auf 100% erhöht werden. mehr anzeigen